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Оккупанты обстреляли украинские позиции, погиб военный ВСУ

Российские оккупанты 9 раз открывали огонь по позициям наших войск, используя для этого минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, раненых нет, сообщает пресс-служба ООС.

По данным разведки, в течение суток, один оккупант был уничтожен, а еще четыре – ранены.

Российско-оккупационные войска осуществляли прицельные обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Авдеевка, Марьинка, Старогнатовка, Павлополь, Водяное и Гнутово.

На опорные пункты наших войск вблизи Авдеевки противник осуществлял огневое воздействие из минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Позиции Объединенных сил в районе Павлополя и Водяного оккупанты обстреливали из автоматических и ручных гранатометов и стрелкового оружия.

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Напомним, ОБСЕ доказательства военного вторжения РФ на Донбасс.

Фото: Holly Mindrup/Unsplash

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