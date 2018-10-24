Павел Климкин заявляет, что на территории Беларуси действуют российские властные структуры.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально опасным.

Об этом дипломат сказал в интервью польскому изданию Rzeczpospolita, перевод которого на украинский язык опубликован Министерством иностранных дел Украины в социальной сети Facebook.

– Пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально опасным, и об этом мы будем говорить с Минском. Мы понимаем, что на территории Беларуси действуют российские властные структуры. Россия присутствует там в сфере безопасности. Но в двусторонних отношениях, политических и экономических, у нас нет больших проблем.

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Опять же речь идет о России, которая пытается дестабилизировать регион Центральной и Восточной Европы. Дополнительно пытается довести до разделения в ЕС. Считаю, что это наш общий украинско-польский вызов, и поэтому мы должны сотрудничать в нашем регионе, – заявил Климкин.

Напомним, Факты ICTV пытались узнать реальную причину задержаний более 10 журналистов в Беларуси.