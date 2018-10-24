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Переход на зимнее время в Украине 2018 – дата

В последнее воскресенье октября 2018 года, то есть ночью 28 числа, Украина перейдет на зимнее время.

Перехід на зимовий час

В воскресенье, 28 октября, в 4.00 необходимо перевести стрелки часов на один час назад.

Дата, когда переводят часы на зимнее время в Украине, утверждена постановлением Кабмина №509 oт 13 мая 1996 года О порядке исчисления времени нa территории Украины.

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При этом Евросоюз решил с 2019 года отменить переход на летнее и зимнее время после опроса, в ходе которого более 80% респондентов поддержали отмену перевода часов.

Чтобы обеспечить плавный переход, Еврокомиссия дает государствам-членам время до апреля 2019 года.

Последний обязательный переход на летнее время в Евросоюзе состоится 31 марта 2019 года.

Фотоpixabay.com

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