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Центр Киева без воды из-за аварии: список улиц

В домах на 8 улицах в центре Киева отсутствует водоснабжение из-за повреждения на сети холодного водоснабжения.

Киевводоканал сообщает, что аварийные бригады работают над локализацией и ликвидацией повреждений. Ориентировочный срок ремонта – одни сутки.

Читайте: Что изменится с 1 ноября 2018: цены на газ и жилье солдатам

Временно отсутствует водоснабжение на таких улицах:

  • Владимирская, 19, 19A;
  • Софиевская, 16/16;
  • Михаила Грушевского, 4, 4А, 4Б;
  • Маршала Гречко, 24А;
  • Данила Щербакивского, 51, 53А, 55;
  • Мельниченко, 1А, 1Б, 2;
  • Юрия Клена, 1, 2;
  • Костюка, 1-28.

Напомним, 16 октября в Киеве включили горячую воду. Больше 3 тыс. домов жили без нее несколько месяцев.

Фото: Pixabay

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