В результате аварии эскалатора в метро Рима перед матчем Рома ЦСКА пострадали украинцы. Они госпитализированы в местную клинику.

Во время аварии эскалатора с футбольными болельщиками матча ЦСКА – Рома в Риме пострадали украинцы.

По данным МИД, они госпитализированы в одну из местных клиник.

Полученные травмы не представляют угрозы жизни пострадавших.

Консул поддерживает контакт с потерпевшими и медперсоналом клиники.

По словам директора Департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева, пострадало четверо украинцев, пишет Укрправда.

Пострадавшие получили травмы ног. По предварительным данным, они уже должны быть выписаны из больницы.

Погорельцев отметил, что предварительно все четверо украинцев уже 24 октября готовы вернуться в Киев.

Постраждалі в метро у Римі громадяни України госпіталізовані в одній з місцевих клінік. Отримані травми не становлять загрози життю потерпілих українців. Консул підтримує контакт з потерпілими та медперсоналом клініки. pic.twitter.com/pesd7Y4hGk — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 24 октября 2018 г.

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Напомним, в результате аварии на эскалаторе метро в Риме пострадали 30 человек.

Семеро из них в больнице в тяжелом состоянии. Один человек остался без ноги.