В пользование ВСУ передали вездеходы UTV.
93-я отдельная механизированная бригада ВСУ Холодный Яр получила вездеходы UTV, которые используются для перевозки противотанковых ракетных комплексов Стугна, сообщает бригада в Facebook.
– UTV расшифровывается как Utility Task Vehicle. В переводе – авто для утилитарных нужд. Это двухместные вездеходы, оборудованы мощным кузовом. В них бойцы бригады решили разместить противотанковые комплексы, – говорится в сообщении.
Основным преимуществом авто является возможность быстро переместить ПТРК в любую точку абсолютного бездорожья.
ВСУ получили современные UTV вездеходы / 3 фотографии
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К слову, президент Петр Порошенко заявил, что для украинских контрактных военных уже строят современные общежития вместо устаревших казарм.
Фото: 93-тя ОМБр
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