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Боевики применили гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Есть раненые

Российские оккупанты 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Вследствие обстрелов один военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Российско-оккупационные войска, из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Катериновка, Новолуганское, Каменка, Пески, Марьинка, Тарамчук, Павлополь, Гнутово и Водяное.

По позициям в районе Песков боевики стреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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Трижды за минувшие сутки шли боевые действия вокруг хутора Свободный на Попаснянском направлении.

Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По данным разведки, в течение суток было уничтожено трех оккупантов.

На протяжении текущих суток противник трижды обстрелял позиции ООС в районах Авдеевки, Красногоровки и Гнутово. Тяжелое вооружение не применялось.

Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Напомним, 16 октября на Донбассе от пули снайпера погиб 20-летний боец Андрей Бойко. Военный служил в первой отдельной танковой бригаде в Донецкой области.

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