Российские оккупанты 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Вследствие обстрелов один военнослужащий получил ранения.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Российско-оккупационные войска, из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Катериновка, Новолуганское, Каменка, Пески, Марьинка, Тарамчук, Павлополь, Гнутово и Водяное.
По позициям в районе Песков боевики стреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Читайте: Оккупанты обстреляли украинские позиции, погиб военный ВСУ
Трижды за минувшие сутки шли боевые действия вокруг хутора Свободный на Попаснянском направлении.
Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
По данным разведки, в течение суток было уничтожено трех оккупантов.
На протяжении текущих суток противник трижды обстрелял позиции ООС в районах Авдеевки, Красногоровки и Гнутово. Тяжелое вооружение не применялось.
Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Напомним, 16 октября на Донбассе от пули снайпера погиб 20-летний боец Андрей Бойко. Военный служил в первой отдельной танковой бригаде в Донецкой области.