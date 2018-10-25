В аннексированном Севастополе учеников одной из школ эвакуировали из-за странной находки, похожей на взрывное устройство.

Из школы №15 в аннексированном Севастополе эвакуировали всех детей из-за находки двух металлических банок с проводами, обмотанных скотчем.

На фоне теракта в Керчи ученики и учителя предположили, что это взрывное устройство.

Дети услышали шум в коридоре и кто-то крикнул выходить.

Учитель не поверил. Когда шум нарастал, они вышли в коридор, пишет Примечания.

– Одна учительница стала и закрыла пожарный выход, отказалась его открывать. Почему она это сделала – не знаю. Сын говорит, что всех столпили в одном месте, но давки благо не было, – рассказывают родители школьников.

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Позже так называемое “МЧС России по Севастополю” сообщило, что угрозы жизни детей и населения нет.

Информация о минировании не соответствует действительности. Никто из детей не пострадал.