В аннексированном Севастополе учеников одной из школ эвакуировали из-за странной находки, похожей на взрывное устройство.
Из школы №15 в аннексированном Севастополе эвакуировали всех детей из-за находки двух металлических банок с проводами, обмотанных скотчем.
На фоне теракта в Керчи ученики и учителя предположили, что это взрывное устройство.
Дети услышали шум в коридоре и кто-то крикнул выходить.
Учитель не поверил. Когда шум нарастал, они вышли в коридор, пишет Примечания.
– Одна учительница стала и закрыла пожарный выход, отказалась его открывать. Почему она это сделала – не знаю.
Сын говорит, что всех столпили в одном месте, но давки благо не было, – рассказывают родители школьников.
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Позже так называемое “МЧС России по Севастополю” сообщило, что угрозы жизни детей и населения нет.
Информация о минировании не соответствует действительности. Никто из детей не пострадал.
К слову, политехнический колледж в Керчи возобновил занятия после теракта Владислава Рослякова.
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