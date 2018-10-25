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Газпром начал арбитраж против Украины из-за $6 млрд штрафа

Российский Газпром инициировал арбитражное разбирательство против Украины в связи с наложением штрафа на $6 млрд в рамках антимонопольного дела.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение российской компании.

Отмечается, что разбирательство вызвано тем, что “Украина в лице Антимонопольного комитета наложила на Газпром необоснованный и несправедливый штраф в размере, превышающем $6 млрд (включая пени) за якобы злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа Украины”.

В компании заявляют, что этот штраф якобы нарушает права Газпрома, “гарантированные соглашением между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций”, и просят арбитраж принять решение о выплате денежного возмещения и применить иные средства правовой защиты.

Напомним, 5 декабря 2016 года Хозяйственный суд Киева обязал Газпром уплатить Украине штраф и пеню за его просрочку на общую сумму 171,8 млрд грн ($6,5 млрд) по иску АМКУ.

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К слову, в июне голландские активы ПАО Газпром были арестованы для выплаты НАК Нафтогаз $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

Фото: Dreamstime

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