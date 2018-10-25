Какими дырками в законе и на границе нелегальные перевозчики доставляют пассажиров в оккупированные Донецк и Луганск? И кто контролирует перевозчиков в оккупированный Крым?

Член транспортного комитета Верховной Рады Украины – депутат Сергей Евтушок уверяет – о проблеме пассажирского сообщения в Украине – знает не понаслышке – сам иногда пользуется сервисом.

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Большинство нелегалов везут к контрольно-пропускному пункту – дальше пешком люди проходят контроль – потом так называемую нулевку – между блокпостами украинских военных и террористических организаций ДНР – курсирует другой перевозчик, который контролируют объединенные силы (ООС) – а оттуда пассажиров забирает уже транспорт, который контролируется боевиками и везет в Донецк. По закону легковым автомобилям можно пересекать линию разграничения – и такие перевозчики уже предлагают прямой рейс – на Донецк. Услуга не из дешевых – 550 грн., Если учесть что от Краматорска в Донецк – меньше ста километров.

Эта же проблема существует и на пунктах пересечения с аннексированным Крымом – и если ее не решают вот уже несколько лет подряд – значит это кому-то выгодно – уверяет заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной республике Крым – Изет Гданов. Чонгар-Бердянск – Симферополь-Запорожье – и еще много маршрутов, которые не только могут быть легальными – они запрещены законодательством Украины.



К слову, Факты ICTV сообщали, что Украина может легализировать перевозки к границе с Крымом.