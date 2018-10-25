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Метель и -8°С: в Карпатах началась зима

В Карпатах по состоянию на утро 25 октября выпало 13 см снега, метель продолжается.

Сніг у Карпатах

В частности, на горе Поп Иван температура воздуха составляет -8°С, сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

По его данным, порывистый ветер достигает 13 м/с, видимость ограничена из-за снега.

– Советуем воздержаться от выхода в высокогорье! – говорится в сообщении.

Читайте: Первый снег в Киеве – синоптики назвали дату

Напомним, 24 октября выпал снег в Буковеле и Драгобрате.

Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

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