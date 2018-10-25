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На Львовщине протестующие разблокировали международную трассу

Во Львовской области жители города Мостиская утром разблокировали международную трассу Львов-Шегини, которую они перекрыли 23 октября.

Дорога

Несколько десятков протестующих, два дня блокировавших движение по трассе с требованием ремонта участка улицы Ярослава Мудрого, в четверг собрали палатки и прекратили акцию, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на управления патрульной полиции во Львовской области.

Жители Мостиской требовали начать ремонт участка улицы Ярослава Мудрого длиной 2 км, который планировали провести еще в 2017 году.

Акцию прекратили после того, как приехала ремонтная техника.

Ранее жители Мостиской уже перекрывали трассу Львов-Шегини 5 октября с теми же требованиями.

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Как известно, в 2019 году Кабинет министров предусмотрит 56 млрд гривен на дорожное строительство.

Фото: pixabay.com

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