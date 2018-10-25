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На предприятиях Метинвеста занята треть всех сотрудников ГМК Украины

Горно-металлургическая группа Метинвест обеспечивает работой 64 786 человек, что составляет 34% всех сотрудников отрасли.

Такие данные приводит журнал Вестник. Рейтинг, который публикуется при поддержке Государственной фискальной службы. В рейтинге не учитываются работники совместных и зарубежных предприятий Метинвеста, отмечает издание.

Второе месте по количеству сотрудников среди металлургических компаний занимает АрселорМиттал Кривой Рог. В тройку крупнейших работодателей отрасли также вошел Днепровский металлургический комбинат.

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Как отмечает издание, средняя зарплата сотрудника Метинвеста превышает среднюю по стране на 59% и составляет 14 535 грн. Если говорить о среднем заработке сотрудников компании в региональном разрезе, то стоит отметить, что средняя зарплата в Донецкой области превышает среднюю по стране на 37% (13 384 грн), в Днепропетровской – на 63% (14 778) и Запорожской – на 83% (16 285 грн).

Напомним, по данным Госслужбы статистки, средняя зарплата в августе составила 8 977 грн. Среднемесячный заработок в промышленности почти на тысячу грн выше – 9 838 грн.

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