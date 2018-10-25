Украинский режиссер Олег Сенцов, который незаконно осужден в РФ, должен лично получить премию Сахарова.

Незаконно осужденный в России Олег Сенцов должен иметь возможность лично получить премию Сахарова, сообщает посольство США в Украине в Twitter.

– Решение о присуждении Премии Сахарова 2018 за свободу мысли Олегу Сенцову является еще одним подтверждением того, что он является узником совести. Он продемонстрировал мужество, достоинство и решимость в защите украинских заключенных, несправедливо заключенных в России. У Олега должна быть возможность лично получить эту заслуженную награду: Россия должна немедленно освободить его и всех остальных политзаключенных, – говорится в сообщении.

В свою очередь министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Сенцов станет для РФ тем, кем стал диссидент Андрей Сахаров для СССР, передает 112 Украина.

– Россия последовательно надеялась, что после завершения голодания эмоциональная волна касательно его освобождения, об освобождении всех политических заключенных и заложников начнет утихать. На самом деле, с точностью до наоборот, и я очень благодарен всем, кто был причастен к принятию этого и других решений. Олег станет для России тем, кем был Сахаров для Советского Союза, – сказал Климкин.

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Напомним, осужденному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову присудили премию Европарламента За свободу мысли имени Сахарова.