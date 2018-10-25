PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Россия продает уголь с Донбасса в Польшу и Турцию - Климкин/

Россия продает уголь с Донбасса в Польшу и Турцию – Климкин

Россия поставляет украинский уголь из оккупированного Донбасса в Турцию и Польшу.

У нас есть информация, что с российской стороны существуют манипуляции с углем с оккупированных территорий, – заявил министр иностранных дел Павел Климкин, передает УНИАН.

Он добавил, что российская сторона смешивает украинский уголь с российским, чтобы нельзя было химически обнаружить этот факт.

Читайте: Климкин: РФ попытается больше дестабилизировать ситуацию на Закарпатье

– И потом он идет в Турцию. Сейчас тоже идет расследование, и кстати, именно такой уголь, у нас есть обоснованные подозрения, шел в Польшу. Я позавчера об этом тоже с господином Чапутовичем говорил (Яцек Чапутович – министр иностранных дел Польши. – Ред.), – отметил Климкин.

Ранее Факты ICTV писали, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

Фото: mfa_ukraine

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Олег Сенцов
Премию Сахарова Сенцов должен забрать лично – посольство США
Несмотря на холод и дождь: в Николаеве тепло поздравили бойцов, вернувшихся с ООС
Кто крышует нелегальные перевозки в Крым и Донбасс?
Скандальную должность “уполномоченного по Закарпатью” заменят – Климкин
Швидка допомога
На Донбассе подорвался автомобиль ремонтников: водитель контужен
Боевики выпустили по Счастью 50 мин – хотят уничтожить ТЭС
Миротворці ООН
Хорватская модель – МинВОТ назвало лучший вариант миротворцев на Донбассе
Ракети
Выход США из ракетного договора – реакция Украины и ЕС
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка