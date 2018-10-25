Россия поставляет украинский уголь из оккупированного Донбасса в Турцию и Польшу.

У нас есть информация, что с российской стороны существуют манипуляции с углем с оккупированных территорий, – заявил министр иностранных дел Павел Климкин, передает УНИАН.

Он добавил, что российская сторона смешивает украинский уголь с российским, чтобы нельзя было химически обнаружить этот факт.

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– И потом он идет в Турцию. Сейчас тоже идет расследование, и кстати, именно такой уголь, у нас есть обоснованные подозрения, шел в Польшу. Я позавчера об этом тоже с господином Чапутовичем говорил (Яцек Чапутович – министр иностранных дел Польши. – Ред.), – отметил Климкин.

Ранее Факты ICTV писали, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

Фото: mfa_ukraine