Суд продлил арест народного депутата Надежды Савченко до 30 декабря 2018 года.

Срок ареста народного депутата Надежды Савченко, которая подозревается в подготовке терактов, Шевченковский райсуд Киева продлил до 30 декабря, пишет Интерфакс-Украина.

В заседании принимали участие адвокаты Савченко, которые 24 октября совершили определенный демарш, настаивая, что им не предоставили достаточно времени и возможностей для ознакомления с материалами дела.

Когда адвокатам отказали в отводе судьи, они не явились на продолжение заседания в среду.

Суд решил привлечь для Савченко государственного адвоката и перенес заседание на четверг.

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Сейчас защита Савченко знакомится с материалами дела Савченко – Рубана, расследование которого было завершено 1 августа.

25 сентября Шевченковский суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры об ограничении сроков ознакомления с материалами уголовного дела 25 календарными днями.

Фото: Синица Александр/УНИАН