PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Савченко оставили под стражей до Нового года/

Савченко оставили под стражей до Нового года

Суд продлил арест народного депутата Надежды Савченко до 30 декабря 2018 года.

Срок ареста народного депутата Надежды Савченко, которая подозревается в подготовке терактов, Шевченковский райсуд Киева продлил до 30 декабря, пишет Интерфакс-Украина.

В заседании принимали участие адвокаты Савченко, которые 24 октября совершили определенный демарш, настаивая, что им не предоставили достаточно времени и возможностей для ознакомления с материалами дела.

Когда адвокатам отказали в отводе судьи, они не явились на продолжение заседания в среду.

Суд решил привлечь для Савченко государственного адвоката и перенес заседание на четверг.

Читайте: Две операции и три тренажера – новые требования Савченко в СИЗО

Сейчас защита Савченко знакомится с материалами дела Савченко – Рубана, расследование которого было завершено 1 августа.

25 сентября Шевченковский суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры об ограничении сроков ознакомления с материалами уголовного дела 25 календарными днями.

Фото: Синица Александр/УНИАН

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Суд
Захват РФ активов в Крыму – суд вынес решение в пользу украинской компании
Надія Савченко
Две операции и три тренажера – новые требования Савченко в СИЗО
С последним словом: Янукович едет в Киев на суд
Освежитель-елочка за $275. Balenciaga обвинили в плагиате
Главе Госрезерва Мосийчуку избрали меру пресечения
На Харьковщине женщина умерла из-за неправильного диагноза – врача будут судить
Пленный или сепаратист? В Днепре боец АТО судится с воинской частью
Домашнє насилля
Домашнее насилие: причины и куда обращаться
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка