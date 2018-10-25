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Ситуация ухудшилась. Венгрия пожаловалась генсеку НАТО на Украину

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о существенном ухудшении ситуации в отношениях с Украиной.

– Ситуация в отношении Украины существенно ухудшилась учитывая тот факт, что ничего не произошло по внесению изменений в закон об образовании и новый закон о языке, которые лишают национальные меньшинства их прав пользоваться своим родным языком в культуре, СМИ и государственном управлении в дополнение к образованию – сказал Сийярто, передает УНИАН.

По его словам, неприемлема ситуация, когда представители венгерского меньшинства, которые являются чиновниками и депутатами на Закарпатье и имеют венгерское гражданство, попали в список на сайте Миротворец.

Также его возмутила петиция на сайте Рады с призывом к депортации венгров Закарпатья.

– Четко понятно, что при таких условиях мы не можем одобрить проведение заседания Комиссии Украина-НАТО во время следующей встречи министров иностранных дел, – отметил Сийярто, добавив, что проведение такой встречи зависит только от Украины.

Читайте: На Закарпатье проходит гуманитарная агрессия Венгрии – Иван Винник

Напомним, Венгрия изменит скандальную должность “уполномоченного по Закарпатью” на следующей неделе.

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