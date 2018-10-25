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Топ-5 стран, куда эмигрируют украинцы

Около 661 874 украинцев получили вид на жительство в странах ЕС в 2017. В какие страны украинцы уезжают больше.

Граждане Украины получили около 21% всех видов на жительство, выданных в ЕС в 2017 году, сообщает Евростат.

Количество выданных украинцам свидетельств почти втрое превысило количество свидетельств, полученных гражданами Сирии, занявшими второе место.

Больше всего разрешений украинцам выдавала Польша – 88% от всех видов на жительство, выданных украинцам в ЕС, или 585 тыс.

Около 18,8 тыс. разрешений выдали украинцам в Чехии, 7,8 тысячи – в Венгрии, 4,2 тысячи – в Словакии, 3,1 тысячи – в Дании.

Чаще всего причинами выдачи видов на жительство для украинцев были трудоустройство (87,7% случаев), семейные обстоятельства (4%), образование (3,5%).

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Напомним, топ-7 стран, в которые ездят украинцы.

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