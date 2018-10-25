Неизвестные обклеили храм святого князя Владимира УПЦ МП во Львове листовками с советским диктатором Иосифом Сталиным и надписями “Сталинский патриархат”.

Инцидент произошел в ночь с 20 на 21 октября в микрорайоне Сихов, сообщает пресс-служба Львовской епархии УПЦ (МП).

– Неизвестные лица обклеили стены храма св. князя Владимира УПЦ, который расположен здесь, открытками с изображением Сталина и надписями “Сталинский патриархат”. Напомним, что в феврале этого года храм пострадал в результате поджога, и сейчас восстанавливается на средства прихожан. Виновников преступления не нашли, и вот дом Божий снова подвергся надругательству, – говорится в сообщении.

Там также напомнили, что в решении Синода есть призыв “воздерживаться от захвата церквей, монастырей и другого имущества, а также от любых иных насильственных действий и мести, чтобы побеждали мир и любовь Христа”.





Во Львове храм УПЦ МП обклеили плакатами со Сталиным / 3 фотографии

Читайте: Когда Киев получит Томос: в УПЦ назвали возможную дату

Томос об автокефалии Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял решение предоставитьправославной церкви в Украине

Фото: upc.lviv.ua