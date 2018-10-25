В Житомирской области ввели мораторий на публичное использование на территории региона русскоязычного культурного продукта.

За соответствующее решение проголосовали большинство депутатов облсовета, сообщает УНИАН.

Мораторий вводится на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Житомирской области до момента полного прекращения оккупации Российской Федерацией территории Украины.

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Также есть инциатива создать межведомственную рабочую группу для проведения разъяснительной работы относительно указанного моратория. В состав группы включат правоохранителей, чиновников райгосадминистраций и общественность.

– Речь идет о запрете трансляции на территории области российских фильмов, выступлений российских актеров и т.д., поскольку у нас должен быть украинский продукт, и не надо пропагандировать русский язык, потому что у нас есть наш язык и должна быть наша власть, – заявили депутаты.

Ранее Факты ICTV писали, что херсонские депутаты проголосовали за отмену решения о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Фото: unsplash.