В Житомирской области ввели мораторий на публичное использование на территории региона русскоязычного культурного продукта.
За соответствующее решение проголосовали большинство депутатов облсовета, сообщает УНИАН.
Мораторий вводится на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Житомирской области до момента полного прекращения оккупации Российской Федерацией территории Украины.
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Также есть инциатива создать межведомственную рабочую группу для проведения разъяснительной работы относительно указанного моратория. В состав группы включат правоохранителей, чиновников райгосадминистраций и общественность.
– Речь идет о запрете трансляции на территории области российских фильмов, выступлений российских актеров и т.д., поскольку у нас должен быть украинский продукт, и не надо пропагандировать русский язык, потому что у нас есть наш язык и должна быть наша власть, – заявили депутаты.
Ранее Факты ICTV писали, что херсонские депутаты проголосовали за отмену решения о предоставлении русскому языку статуса регионального.
Фото: unsplash.