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В Украине легализуют криптовалюту – сроки

Правительство намерено принять концепцию государственной политики в сфере виртуальных активов, которые должны обеспечить государственное регулирование оборота криптовалют в Украине.

– По оценкам Офиса эффективного регулирования, в 2017 году Украина входила в топ-10 стран мира по количеству пользователей виртуальных валют. По экспертным оценкам, размер сегмента майнинг в Украине превышает $100 млн в год, – рассказали в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины.

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Легализация криптовалюты и операций с ними будет проходить в два этапа. К 2019 году – определить правовой статус криптовалют и субъектов, которые проводят с ними операции, а также ввести мониторинг проблем, возникающих на рынке этих активов в Украине.

В 2020-2021 годах разработать специальное законодательство, регулирующее использование виртуальных активов.

Легализация операций с криптовалютами позволит государству получить дополнительные налоговые поступления, а также защитит права участников данного рынка.

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Фото: unsplash.

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