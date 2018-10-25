В конце октября в Украину приедет первая официальная торговая миссия США.

В конце октября в Украину приедет первая официальная торговая миссия США, которая будет искать интересные инвестиционные возможности в стране, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Заместитель министра международной торговли США Гилберт Каплан заявил, что инвестиции в Украину являются одним из важных векторов внимания американского бизнеса.

– В конце октября с целью поиска интересных инвестиционных возможностей в Украину отправляется первая официальная торговая миссия, которая будет включать 12 крупных американских компаний. Они ставят целью найти для себя в Украине выгодные возможности для инвестиций, в том числе с применением приватизации, как одного из механизмов. Гилберт Каплан подчеркнул, что это – первая сертифицированная торговая миссия из США в Украину, и призвал украинских коллег как можно лучше принять американские компании, – говорится в сообщении.

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К слову, первый кредитный транш в рамках новой программы сотрудничества Международного валютного фонда с Украиной может поступить в 2018 году.