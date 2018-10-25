Известные украинские правозащитники Иосиф Зисельс, Евгений Захаров и Мустафа Джемилев обнародовали обращение по поводу политически мотивированных преследований со стороны НАБУ в ряде антикоррупционных дел.

Об этом они заявили на совместной пресс-конференции в Киеве 24 октября.

Обращение подписали директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров, Уполномоченный Президента по делам кримскотатарського народа Мустафа Джемилев, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и председатель Ваад – Ассоциации еврейских общественных организаций и общин Украины Иосиф Зисельс.

– Успех борьбы с коррупцией измеряется не количеством людей, лишенных свободы, а объемом средств, которые вырвали из теневого оборота и количеством разрушенных теневых схем, которые были закрыты в результате деятельности правоохранительных органов, – отметил Захаров.

Правозащитники подчеркнули, что в нынешней деятельности НАБУ наблюдается целый ряд негативных явлений. В частности, речь идет об элементах фальсификации в обвинении, произволе в сборе и выборе доказательств, игнорировании очевидных доказательств, давлении на свидетелей, выборочном (дискриминационном) характере преследования, а также незаконном разглашениие данных негласных следственных розыскных действий в комплексе с пропагандистской кампанией в СМИ, в рамках которой распространяется информация диффамационного характера, направленная на уничтожение репутации.

Политически мотивированными они называют три производства, которые ведутся против народного депутата Георгия Логвинского и членов его семьи.

– Указанные обстоятельства присутствуют в расследовании и свидетельствуют о явной ангажированности НАБУ, а также возможном осуществлении незаконной деятельности в интересах третьих лиц. Беззаконие нельзя победить беззаконием. В борьбе всех против всех победителем может быть только государство-агрессор, – отметил Евгений Захаров.

Мустафа Джемилев отметил, что преследования со стороны НАБУ народного депутата Украины Георгия Логвинского вредит интересам крымскотатарского народа, интересам крымчан, борьбе с Россией за оккупированный нею Крым, и Украину в целом.

– Дискредитация, которую НАБУ взяло себе на вооружение, способствует разрушению позиций Украины в ПАСЕ и может повлиять на снятие санкций из Российской Федерации, подрывает авторитет Украины в целом на международной арене, – отметил он.

Как подчеркнул Иосиф Зиссельс, дискредитация со стороны НАБУ судьи Европейского суда по правам человека Анны Юдковской нанесла страшный удар по авторитету Украины в суде международной юрисдикции – одной из инстанций, решение которой является обязательным для выполнения Россией.

– Недаром российские медиа-ресурсы подхватили эту кампанию. Так, недавно, такой антиукраинской медиа-ресурс как Russia Today опубликовал статью под заголовком Два украинские представители в ЕСПЧ, используя служебное положение, вызвали растрату миллионов государственных средств. Интересно, что статья полностью дублирует ложные утверждения, используемые детективами НАБУ. Фактически, распространенная НАБУ ложная информация уже использована Россией для воздействия на Совет Европы, – отметил он.

Присутствующий на пресс-конференции председатель ВОО Честное Слово Владимир Омельчук отметил угрозы синхронной деятельности НАБУ и вражеских средств массовой информации, которые наносят непоправимый вред Украине в борьбе с российской пропагандой.

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Он напомнил об акциях общественных активистов, целью которых было выяснение гражданства близких родственников директора НАБУ Артема Сытника, а также отметил умышленное сокрытие главой антикоррупционного ведомства факта наличия у родителей его жены гражданства Российской Федерации.

– Поскольку Артем Сытник является Директором НАБУ и имеет доступ к государственной тайне с высоким грифом секретности, он представляет повышенный интерес для спецслужб РФ. Поэтому наличие тесных связей с гражданами РФ может вызывать разработку его спецслужбами России с целью получения информации, составляющей государственную тайну и вовлечение подчиненного ему ведомства в деятельность, которая ставит под угрозу национальную безопасность и подрывает обороноспособность Украины, – заявил Омельчук.

По словам Евгения Захарова, пытаясь защитить независимость НАБУ, общество фактически лишило его контроля.

– Но в любой стране, даже зажиточной и с устоявшимися демократическими традициями, бесконтрольный орган расследования очень быстро начинает злоупотреблять своими полномочиями и действовать своевольно. Следует осознать эту ошибку и исправить ее, – подчеркнул правозащитник.

В итоге бывшие диссиденты обратились с рядом требований к руководителям антикоррупционных органов НАБУ и САП.

Среди этих требований – зарегистрировать уголовные производства и привлечь к ответственности лиц, виновных в нарушении действующего законодательства при проведении НАБУ досудебного расследования, учитывая необоснованную подследственность НАБУ названных дел и признаки политических преследований, принять меры прокурорского реагирования и изменить подследственность, а также в связи с отсутствием реакции на предыдущие неоднократные обращения правозащитников, немедленно принять меры для прекращения такой незаконной деятельности.

В случае дальнейшего бездействия, несостоятельности или нежелание защиты государственных интересов и законных интересов граждан правозащитники потребовали рассмотреть возможность личного сложении полномочий директором НАБУ.