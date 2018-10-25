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Как крымчанам избежать призыва в армию РФ

Чтобы избежать угрозы призыва в оккупационные войска России, крымчанам нужно становиться на воинский учет на подконтрольной Киеву территории.

Жители Крыма призывного возраста могут избежать службы в оккупационных Вооруженных силах Российской Федерации, зарегистрировавшись в украинских военкоматах, при том от срочной службы в Украине освобождены, заявил член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.

– Юноши призывного возраста, проживающие в Крыму, должны приезжать и регистрироваться в военных комиссариатах в Украине, – сказал Бариев на пресс-конференции в четверг в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, это один из способов избежать службы в Вооруженных силах РФ, поскольку при наличии такой регистрации военкоматы на оккупированной территории не имеют права призывать молодых людей в свои Вооруженные силы.

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В то же время Бариев напомнил, что, согласно закону о временно оккупированных территориях, такой призывник освобождается от прохождения срочной службы в Украине.

Как сообщалось, более двух тысяч человек, призванных в армию на территории оккупированного Крыма, будут служить на территории РФ.

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