Комиссия, созданная харьковским областным Управлением здравоохранения пришла к выводу, что у Елены Зайцевой нет проблем со здоровьем.

Комиссия, созданная харьковским областным Управлением здравоохранения пришла к выводу, что у подозреваемой Елены Зайцевой нет противопоказаний для пребывания в условиях следственного изолятора, сообщает пресс-служба Харьковской ОГА.

– По результатам обследования областными специалистами ни одной патологии у подследственной Зайцевой не обнаружено. Никаких противопоказаний для ее пребывания в условиях следственного изолятора нет, – рассказал комиссии начальник Управления здравоохранения ХОГА Богдан Федак.

Осмотр и обследование Зайцевой проводили областной нейрохирург, кардиолог, областной офтальмолог, областной дерматовенеролог, ревматолог и областные специалисты по ультразвуковой и лабораторной диагностике.

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Напомним, адвокат обвиняемой в масштабном ДТП в Харькове, в результате которой погибли 6 человек, Елены Зайцевой, просил госпитализировать ее подзащитную в больницу.