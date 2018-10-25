В выходные, 27 и 28 октября, в Украину придет потепление.

Температура воздуха в выходные существенно повысится, прогнозирует в Facebook синоптик Наталья Диденко.

– Кто перетерпел с пониманием циклон, холод, штормовой ветер и холодные батареи – потому в субботу-воскресенье будет награда в виде потепления…Температура воздуха повысится существенно, до +11 +17 градусов, на юге, на юго-востоке и местами в центральных областях даже до +18 +22 градусов! – уверяет она.

По прогнозам Укргидрометцентра, в субботу, 27 октября, дожди ожидаются на западе Украины, на остальной территории – без осадков.

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Теплее всего – до +19 – на юге страны.

В других областях температура будет колебаться от +13 до +16.

Во Львовской, Волынской и Сумской областях – всего 12 градусов тепла.

В Киеве в субботу сухо и солнечно, ночью 2-4, а днем ​​12-14 выше нуля.

В воскресенье, 28 октября, зона дождей, кроме запада, распространится также на север страны. Именно здесь будет холоднее всего – местами только +10.

Однако на юго-западе будет +19, на Закарпатье +20.

В центральных областях температура местами повысится до +21, на востоке +18.

Очень тепло будет на юге – до +22.

В столице в воскресенье дождь, ночью 5-7, днем ​​10-12 градусов тепла.