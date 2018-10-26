За минувшие сутки боевики 17 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе. Один военнослужащий Объединенных сил получили ранение.

25 октября ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась полностью контролируемой.

Оккупанты 17 раз открывали огонь по позициям наших войск, 4 раза применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение, сообщает штаб ООС.

Враг обстреливал наши позиции в районах населенных пунктов Золотое, Светлодарск, Луганское, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Светлодарск противник обстреливал ВСУ из вооружения БМП, 82 и 120-мм минометов.

Вблизи опорных пунктов возле Луганского и Авдеевки оккупанты применили 82-мм минометы.

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Четыре раза попадали под вражеский огонь позиции Объединенных сил в районе Авдеевки.

С начала суток враг использовал для обстрелов гранатометы и стрелковое оружие, а под конец добавил 82-мм минометы.

Бойцы Объединенных сил держат ситуацию в этом районе под контролем и готовы к реагированию на резкие изменения в обстановке.

Также российские оккупанты неоднократно цинично обстреливали наши опорные пункты на Мариупольском направлении – неподалеку Павлополя и Широкино.

Во всех случаях открытия огня противником принимаются адекватные меры, в том числе и превентивные.

В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

По данным разведки, за минувшие сутки уничтожен один и ранены пятеро боевиков российско-оккупационных войск.



Ранее от пули снайпера в Донбассе погиб 20-летний боец ​​Андрей Бойко.

Фото: Минобороны