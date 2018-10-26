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Киев замер в пробках (КАРТА)

Киев парализовали масштабные пробки, вызванные преимущественно ДТП.

Центральная часть столицы замерла в пробках. На карте в данный момент помечено почти 20 дорожно-транспортных происшествий.

В результате масштабного ДТП движение на Набережном шоссе сильно затруднено еще с обеда.

Также сильные пробки наблюдаются возле станций метро: Льва Толстого, Дворца спорта, Печерской и Почтовой площади.

Ранее Факты ICTV писали, що Киевавтодор опубликовал видео, на котором показала карту отремонтированных дорог в столице за период с 2015 до 2018 года.

Фото: dreamstime.

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