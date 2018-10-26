PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика / Польша закрыла "зеленый коридор" на границе - Климкин/

Польша закрыла “зеленый коридор” на границе – Климкин

Польша создает ситуацию, когда на границе образуются огромные очереди.

Польша неформально отменила в пунктах пропуска “зеленый коридор”, и это одна из причин очередей на украинско-польской границе.

Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин, передает Радио Свобода.

Министр подчеркнул, что формально ничего не отменено.

Зеленый коридор – это ускоренная форма контроля на границе, которой пользуются граждане, которые не везут товары с обязательным таможенным налогообложением.

– Польша создает ситуацию, когда на границе образуются бешеные очереди. Конечно, это и на нашей ответственности, в частности количество евроблях, и мы это знаем, – сказал Климкин.

Читайте: Польша дала два обещания Украине и наградила Сенцова

Он отметил, что с Польшей уже есть договоренности об увеличении количества пунктов пропуска с четырех до восьми.

Как сообщалось, Климкин заявлял о подозрениях в том, что РФ продает в Польшу уголь с Донбасса.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Россия продает уголь с Донбасса в Польшу и Турцию – Климкин
Олег Сенцов
Премию Сахарова Сенцов должен забрать лично – посольство США
Скандальную должность “уполномоченного по Закарпатью” заменят – Климкин
Банер на підтримку Сенцова
Польша дала два обещания Украине и наградила Сенцова
Ракети
Выход США из ракетного договора – реакция Украины и ЕС
Павло Клімкін
Климкин сказал, что будет с политзаключенными после получения Томоса Украиной
климкин
В Украине должен быть Пантеон героев – в МИД хотят перезахоронить прах Бандеры
Венгрия изменит скандальную должность “уполномоченного по Закарпатью”
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка