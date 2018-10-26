Польша создает ситуацию, когда на границе образуются огромные очереди.
Польша неформально отменила в пунктах пропуска “зеленый коридор”, и это одна из причин очередей на украинско-польской границе.
Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин, передает Радио Свобода.
Министр подчеркнул, что формально ничего не отменено.
Зеленый коридор – это ускоренная форма контроля на границе, которой пользуются граждане, которые не везут товары с обязательным таможенным налогообложением.
– Польша создает ситуацию, когда на границе образуются бешеные очереди. Конечно, это и на нашей ответственности, в частности количество евроблях, и мы это знаем, – сказал Климкин.
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Он отметил, что с Польшей уже есть договоренности об увеличении количества пунктов пропуска с четырех до восьми.
Как сообщалось, Климкин заявлял о подозрениях в том, что РФ продает в Польшу уголь с Донбасса.