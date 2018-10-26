Польша создает ситуацию, когда на границе образуются огромные очереди.

Польша неформально отменила в пунктах пропуска “зеленый коридор”, и это одна из причин очередей на украинско-польской границе.

Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин, передает Радио Свобода.

Министр подчеркнул, что формально ничего не отменено.

Зеленый коридор – это ускоренная форма контроля на границе, которой пользуются граждане, которые не везут товары с обязательным таможенным налогообложением.

– Польша создает ситуацию, когда на границе образуются бешеные очереди. Конечно, это и на нашей ответственности, в частности количество евроблях, и мы это знаем, – сказал Климкин.

Читайте: Польша дала два обещания Украине и наградила Сенцова

Он отметил, что с Польшей уже есть договоренности об увеличении количества пунктов пропуска с четырех до восьми.

Как сообщалось, Климкин заявлял о подозрениях в том, что РФ продает в Польшу уголь с Донбасса.