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Порошенко: Граница между Украиной и Беларусью – линия мира и дружбы

Граница между Украиной и Беларусью будет линией исключительно мира и дружбы.

Петро Порошенко

Президент Петр Порошенко заявил, что граница между Украиной и Беларусью будет линией мира и дружбы, передает УНН.

– Именно такие мероприятия, как этот форум, позволяют говорить, что граница между нашими странами была, есть и точно будет линией мира, линией дружбы, которая усиливает доверие и сотрудничество нашего государства, – сказал Порошенко.

Президент также отметил работу Совместной украинской-белорусской демаркационной комиссии, которая свидетельствует о высоком уровне взаимопонимания.

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К слову, президент Беларуси Александр Лукашенко выразил свою поддержку Украине и заявил, что белорусы готовы помочь украинцам в ​​завершении войны на Донбассе.

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