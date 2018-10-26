Минфин разместил два новых выпуска еврооблигаций на $750 млн и $1,25 млрд.

Министерство финансов Украины разместило еврооблигации на $750 млн со сроком обращения до 1 февраля 2024 года и на $1,25 млрд со сроком обращения до 1 ноября 2028 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Ставку по 5-летним ценным бумагам установили на уровне 8,994% годовых, 10-летним – 9,75% годовых.

В Минфине ожидают, что агентства Standard&Poor’s и Fitch присвоят новым бондам рейтинг не ниже B-.

В процессе сбора заявок на приобретение ценных бумаг приняли участие около 390 инвесторов, общий объем книги заявок составил $4,9 млрд.

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Привлеченные средства направят на финансирование дефицита бюджета и на выплату краткосрочных облигаций внешних государственных займов со сроком погашения в феврале 2019 на $725 млн.

К слову, первый кредитный транш в рамках новой программы сотрудничества Международного валютного фонда с Украиной может поступить в 2018 году.