PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы / Размещение еврооблигаций: Минфин обнародовал результаты/

Размещение еврооблигаций: Минфин обнародовал результаты

Минфин разместил два новых выпуска еврооблигаций на $750 млн и $1,25 млрд.

Долар

Министерство финансов Украины разместило еврооблигации на $750 млн со сроком обращения до 1 февраля 2024 года и на $1,25 млрд со сроком обращения до 1 ноября 2028 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Ставку по 5-летним ценным бумагам установили на уровне 8,994% годовых, 10-летним – 9,75% годовых.

В Минфине ожидают, что агентства Standard&Poor’s и Fitch присвоят новым бондам рейтинг не ниже B-.

В процессе сбора заявок на приобретение ценных бумаг приняли участие около 390 инвесторов, общий объем книги заявок составил $4,9 млрд.

Читайте: Спрос превысил предложение: Украина размещает евробонды на $2 млрд

Привлеченные средства направят на финансирование дефицита бюджета и на выплату краткосрочных облигаций внешних государственных займов со сроком погашения в феврале 2019 на $725 млн.

К слову, первый кредитный транш в рамках новой программы сотрудничества Международного валютного фонда с Украиной может поступить в 2018 году.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Північний потік 2
Северный поток-2: Украина может потерять до 3% ВВП
Закон о евробляхах: Минфин раскритиковал новые ставки растаможивания
Транш МВФ Украине: долг уменьшится, а газ подорожает
Данилюк: Моя команда уходит из Минфина
Отставка Данилюка – реакция МВФ
Оксана Маркарова
Кто заменит Данилюка – Кабмин назначил и.о. министра финансов
Гроші
Штраф за отсутствие кассовых аппаратов: на сколько и кого будут наказывать
Заповнення декларації
Сервис, который поможет легко заполнить налоговую декларацию
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка