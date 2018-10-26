PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Что будет с вертолетной площадкой Януковича – ответ КГГА/

Что будет с вертолетной площадкой Януковича – ответ КГГА

В КГГА рассказали, как будет использоваться вертолетная площадка экс-президента Украины Виктора Януковича.

– По результатам технической ревизии вертолетной площадки будет решен вопрос о ее возможной эксплуатации в санитарной авиации, в том числе для транспортировки тяжело травмированных бойцов АТО в лечебные учреждения, – заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает пресс-служба столичной прокуратуры.

Читайте: Единый электронный билет: когда начнется тестирование системы в Киеве

Также Повозник добавил, что территория конгрессно-выставочного центра Парковый будет использоваться в культурных и социальных проектах столицы.

Ранее Факты ICTV писали, что КГГА приняла за основу проект решения о прекращении инвестиционного договора по строительству торгово-развлекательного центра на Почтовой площади.

Фото: пресс-служба столичной прокуратуры.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка