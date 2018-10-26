В КГГА рассказали, как будет использоваться вертолетная площадка экс-президента Украины Виктора Януковича.

– По результатам технической ревизии вертолетной площадки будет решен вопрос о ее возможной эксплуатации в санитарной авиации, в том числе для транспортировки тяжело травмированных бойцов АТО в лечебные учреждения, – заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает пресс-служба столичной прокуратуры.

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Также Повозник добавил, что территория конгрессно-выставочного центра Парковый будет использоваться в культурных и социальных проектах столицы.

Ранее Факты ICTV писали, что КГГА приняла за основу проект решения о прекращении инвестиционного договора по строительству торгово-развлекательного центра на Почтовой площади.

Фото: пресс-служба столичной прокуратуры.