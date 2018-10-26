Отечественный угольный государственный сектор потеряет не менее 261 млн грн из-за принятого НКРЭКУ решения снизить цену угля в тарифе тепловых станций до 2090 грн/тонна.

Такое мнение высказал председатель Центрального комитета Профсоюза работников угольной промышленности Украины Виктор Турманов.

– Ранее цена угля в тарифе была 2535 грн за тонну – это установленная регулятором цена. Если бы этой цены не было, то у нас задолженность по зарплате, что сегодня составляет около 900 млн. грн., такая задолженность была бы в два раза больше. За счет цены мы хоть как-то что-то улучшаем на шахтах. А теперь из-за снижения цены угля минус 261 млн. грн – это может повлиять на зарплаты шахтерам. Снижение цены угля отрицательно скажется на шахтерах, – считает председатель Центрального комитета Профсоюза работников угольной промышленности Украины Виктор Турманов.

По его словам, принятое НКРЭКУ решение об увеличения тарифа Укргидроэнерго не было согласованы со специалистами и с министерством, и в итоге негативно повлияет на возможности ТЭС закупать украинский уголь.

– То, что творят, – не согласовывают решения со специалистами, с министерством, это очень плохо. Изменение тарифа для ТЭС – это снижение покупательской способности нашего угля, которого мы и так мало добываем. Все должно быть сбалансировано. Если такой подход к тарифам, то давайте тогда угольщикам хорошую дотацию, чтобы как-то компенсировать. А у нас так: кому-то взбрело в голову – приняли решение и считают, что оно правильное. Мы против этого, – отметил Виктор Турманов.

Председатель Центрального комитета Профсоюза работников угольной промышленности Украины также подчеркнул, что, по его мнению, сегодня кто-то лоббирует интересы гидрогенерации.

– Чтобы как-то принимать решения по тепловым, гидро, угольной отрасли, нужно приглашать все стороны. Непонятно, почему так: сказали, что у гидро плохая ситуация – давайте им тариф поднимем. Так и у нас в угольной отрасли плохая ситуация – давайте цену на уголь поднимем. Это же не любительское дело, должен быть взвешенный подход на государственном уровне. Мы должны все сбалансировать, чтобы энергетики и угольщики не пострадали, – уверен Виктор Турманов.

Напомним, 16 октября Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) пересмотрела тарифы и инвестпрограмму Укргидроэнерго, повысив тариф на 43%.

По мнению народного депутата Сергея Сажко, НКРЭКУ, увеличив тариф для гидроэлектростанций на 43%, поставила под угрозу работу украинских шахт, которые недополучат 260 млн. гривен.

Как ранее сообщалось, по мнению эксперта Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, постановление НКРЭКУ о повышении тарифа на отпуск электроэнергии государственной компании Укргидроэнерго может войти в конфликт с законодательством Украины и быть по сути незаконным.