У Елены Зайцевой, которая является подозреваемой по делу о ДТП на ул. Сумской в Харькове, посттравматическая энцефалопатия головного мозга.
Елена Зайцева, которая была за рулем Lexus во время ДТП в Харькове, страдает посттравматической энцефалопатией головного мозга.
Об этом заявил журналистам адвокат Зайцевой Евгений Мельниченко со ссылкой на врачей СИЗО, сообщает Укринформ.
– Диагноз Зайцевой установили врачи в СИЗО. У нее посттравматическая энцефалопатия головного мозга…
У Зайцевой наблюдается повышение давления, и она нуждается в обследовании у невропатолога. Такого специалиста в СИЗО нет, – добавил адвокат.
Читайте: ДТП в Харькове. Почему Зайцеву могут отпустить домой, а дело затянется на годы
По его словам, возможность для Зайцевой участвовать в судебных заседаниях зависит от ее состояния.
В Киевском райсуде говорят, официальный запрос о состоянии здоровья Зайцевой направлен в СИЗО, однако ответа еще нет.
Напомним, во время заседания 24 октября Елене Зайцевой стало плохо. Адвокат попросила вывести ее из зала суда.
В то же время комиссия харьковского областного Управления здравоохранения пришла к выводу, Елена Зайцева здорова и не имеет противопоказаний для пребывания в условиях СИЗО.
Фото: Мариенко Андрей/УНИАН