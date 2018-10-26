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У Зайцевой заболевание мозга – адвокат

У Елены Зайцевой, которая является подозреваемой по делу о ДТП на ул. Сумской в Харькове, посттравматическая энцефалопатия головного мозга.

Елена Зайцева, которая была за рулем Lexus во время ДТП в Харькове, страдает посттравматической энцефалопатией головного мозга.

Об этом заявил журналистам адвокат Зайцевой Евгений Мельниченко со ссылкой на врачей СИЗО, сообщает Укринформ.

– Диагноз Зайцевой установили врачи в СИЗО. У нее посттравматическая энцефалопатия головного мозга…

У Зайцевой наблюдается повышение давления, и она нуждается в обследовании у невропатолога. Такого специалиста в СИЗО нет, – добавил адвокат.

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По его словам, возможность для Зайцевой участвовать в судебных заседаниях зависит от ее состояния.

В Киевском райсуде говорят, официальный запрос о состоянии здоровья Зайцевой направлен в СИЗО, однако ответа еще нет.

Напомним, во время заседания 24 октября Елене Зайцевой стало плохо. Адвокат попросила вывести ее из зала суда.

В то же время комиссия харьковского областного Управления здравоохранения пришла к выводу, Елена Зайцева здорова и не имеет противопоказаний для пребывания в условиях СИЗО.

Фото: Мариенко Андрей/УНИАН

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