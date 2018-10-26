Сегодня Украина и Беларусь подписали 12 различных соглашений и контрактов, в том числе договор о реадмиссии.

Соглашение о реадмиссии подписали министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич и министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает БЕЛТА.

– Хочу поблагодарить за подписание соглашения между Украиной и Белоруссией о реадмиссии. Это точно позволит минимизировать негативные последствия, которые порождаются незаконной миграцией, повысить эффективность совместной украино-белорусской борьбы с ней, – заявил президент Украины Петр Порошенко.

Реадмиссия – это согласие государства на прием обратно на свою территорию своих граждан, которые подлежат депортации из другого государства.

Кроме того были заключены соглашения о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта, план консультаций между министерствами иностранных дел.

Брестский облисполком заключил договор о межрегиональном сотрудничестве с Ровенской облгосадминистрацией и соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с Запорожской облгосадминистрацией.

Также с Запорожской областью будет сотрудничать и Могилевский облисполком. Два документа с украинскими регионами подписал Минский облисполком: соглашение с Запорожской облгосадминистрацией и меморандум с Киевской облгосадминистрацией. Руководители Гомеля и Днепра поставили подписи под соглашением о дружбе и сотрудничестве.

Ранее Факты ICTV писали, что президент Петр Порошенко провел встречу с президентами Украины предыдущих лет и обсудил дальнейшее развитие Украинского государства.

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