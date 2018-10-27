Пророссийские боевики 8 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе. Ранения получили двое военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Военные сообщили, что незаконные вооруженные формирования вели обстрелы в районах населенных пунктов Крымское, Авдеевка, Тарамчук, Красногоровка, Павлополь, Водяное и Гнутово.

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Стрельба велась из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

– Два раза в течение суток противник обстрелял позиции Объединенных сил в районе Авдеевки, – говорится в сообщении.

Ранее от пули снайпера в Донбассе погиб 20-летний боец ​​Андрей Бойко.