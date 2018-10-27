Трое пострадавших сегодня во время аварии в Кривом Роге сейчас находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает.

Об этом сообщает Первый городской.

Троих потерпевших зрителей госпитализировали. Женщину увезли в тысячку. Врачи диагностировали у нее закрытый перелом шейки бедра.

Пятилетний мальчик поступил с закрытой травмой грудной клетки. Десятилетняя девочка все еще находится в реанимации. У ребенка диагностировали сотрясение мозга, но переломов нет, а внутренние органы целы. У девочки многочисленные ссадины и ушибы. Медики оценивают ее состояние как крайне тяжелое, но стабильное.

Врачи вызвали консультантов из Днепра.

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Напомним, что в Кривом Роге на автодроме Кривбасс-экстрим автомобиль наехал на людей. Пострадали четыре человека – две женщины и два ребенка.