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Погода в Украине на сегодня, 27 октября (КАРТА)

27 октября в Украине без осадков, лишь в день в западных и большинстве северных областей небольшой дождь.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На Закарпатье и в Карпатах умеренные дожди.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, на побережье морей до 10°, на севере Левобережья местами 0-2° мороза; днем 10-15° тепла, на юге страны, Прикарпатье и Винницкой области местами 16-19°, в Одесской области до 21°.

Читайте: Заморозки и мокрый снег: прогноз погоды на ноябрь

В Киеве 27 октября без осадков, лишь вечером местами небольшой дождь.

Температура ночью 4-6° тепла, в день 12-14°.

Ранее синоптики уже рассказывали, какой будет зима в Украине.

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