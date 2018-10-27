27 октября в Украине без осадков, лишь в день в западных и большинстве северных областей небольшой дождь.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На Закарпатье и в Карпатах умеренные дожди.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 2-7° тепла, на побережье морей до 10°, на севере Левобережья местами 0-2° мороза; днем 10-15° тепла, на юге страны, Прикарпатье и Винницкой области местами 16-19°, в Одесской области до 21°.
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В Киеве 27 октября без осадков, лишь вечером местами небольшой дождь.
Температура ночью 4-6° тепла, в день 12-14°.
Ранее синоптики уже рассказывали, какой будет зима в Украине.
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