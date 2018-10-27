Президент Украины Петр Порошенко почтил память жертв массовых расстрелов украинской интеллигенции в сибирском урочище Сандармох в 1937 году.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

– Сегодня мы с грустью вспоминаем жертв массовых расстрелов интеллигенции в урочище Сандармох, которое стало символом Большого террора. 81 год назад в российской Карелии сталинские палачи расстреляли более тысячи узников Соловецких лагерей, среди которых – более 300 украинцев, – написал он.

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Порошенко напомнил о погибших представителях украинской интеллигенции: Лесь Курбас, Николай Кулиш, Николай Зеров, Марко Вороный, Валерьян Пидмогильный, Сергей Грушевский, Владимир Чеховский, Антон, Остап и Богдан Крушельницкие, Павел Филипович, Олекса Влызько, Валерьян Полищук, Григорий Эпик, Олекса Слисаренко, Михаил Яловой и др.

Напомним, В 1937 году в сибирском урочище Сандармох произошел массовый расстрел представителей украинской интеллигенции и офицеров армии УНР.

О массовом могильнике в Сандармохе стало известно лишь в 1997 году.

Фото: frocush.livejournal.