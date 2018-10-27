PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / В Украине закон о равных правах женщин и мужчин в ВСУ вступил в силу/

В Украине закон о равных правах женщин и мужчин в ВСУ вступил в силу

Сегодня вступил в силу закон о равных правах мужчин и женщин на военной службе, в соответствии с которым представительницы женского пола имеют право заключать контракт до достижения предельного возраста пребывания на службе.

Закон № 2523-VIII о равных правах женщин и мужчин на военной службе в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях находится в открытом доступе.

Новый закон предусматривает, что женщины-военные имею право выходить в суточные наряды, но при этом необходимо соблюдать законодательство по вопросам охраны материнства и детства. Беременным женщинам и матерям необходимо предоставлять оплачиваемые отпуска и другие надлежащим законодательством льготы.

Также в новом законе введено норму, согласно которой женщины исполняют воинские обязанности на равных началах с мужчинами. В частности, это правила приема на службу по контракту, прохождение службы в военном резерве, исполнение обязанностей в запасе.

Отныне женщины имеют право служить до 45 лет среди рядовых и сержантов и до 60 лет в числе высшего офицерского состава.

Ранее в законе было прописано, что предельный возраст пребывания женщин в запасе – 50 лет, из-за чего представительницы этого пола не могли получать более высокие воинские звания и соответствующие пенсионные выплаты. Отныне такого ограничения на будет.

Также, по новым правилам, от прохождения сборов освобождаются не все женщины, как раньше, а только беременные.

Читайте: Философиня и астрономиня – в Славском детей познакомили с гендерным равенством

Напомним, что Кабмин утвердил Государственную социальную программу обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин на период до 2021 года.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Самые странные законы мира: езда с открытыми глазами и поход к врачу с разрешения мужа
Жінки керівники
Гибкие и сочувствующие: секреты успеха женщин-руководителей
В Одессе на Конгрессе выясняли, как преодолеть гендерный барьер
Гендерное равенство в Украине – новая социальная программа
Место женщины не только на кухне. Шокирующие цифры, с которыми ежедневно сталкиваются тысячи женщин
Канада изменила гимн на гендерно нейтральный
Почему женщинам трудно построить успешную карьеру
Обнаженные мужчины и женщины в костюмах – новая реклама против сексизма
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка