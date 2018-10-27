Сегодня вступил в силу закон о равных правах мужчин и женщин на военной службе, в соответствии с которым представительницы женского пола имеют право заключать контракт до достижения предельного возраста пребывания на службе.

Закон № 2523-VIII о равных правах женщин и мужчин на военной службе в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях находится в открытом доступе.

Новый закон предусматривает, что женщины-военные имею право выходить в суточные наряды, но при этом необходимо соблюдать законодательство по вопросам охраны материнства и детства. Беременным женщинам и матерям необходимо предоставлять оплачиваемые отпуска и другие надлежащим законодательством льготы.

Также в новом законе введено норму, согласно которой женщины исполняют воинские обязанности на равных началах с мужчинами. В частности, это правила приема на службу по контракту, прохождение службы в военном резерве, исполнение обязанностей в запасе.

Отныне женщины имеют право служить до 45 лет среди рядовых и сержантов и до 60 лет в числе высшего офицерского состава.

Ранее в законе было прописано, что предельный возраст пребывания женщин в запасе – 50 лет, из-за чего представительницы этого пола не могли получать более высокие воинские звания и соответствующие пенсионные выплаты. Отныне такого ограничения на будет.

Также, по новым правилам, от прохождения сборов освобождаются не все женщины, как раньше, а только беременные.

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Напомним, что Кабмин утвердил Государственную социальную программу обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин на период до 2021 года.