Боевики нарушили режим прекращения огня 4 раза. При этом зафиксирован один случай применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.
– Опорные пункты наших войск на Приазовье, вблизи Водяного, обстреляны из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов, вдруг враг, кроме пулеметов, применил в районе этого населенного пункта еще и гранатометы, – сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.
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У Песках и Опытном боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В ходе боевых действий ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не пострадал.
Ранее от пули снайпера в Донбассе погиб 20-летний боец Андрей Бойко.
Фото: military_tv_ua
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