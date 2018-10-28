Боевики нарушили режим прекращения огня 4 раза. При этом зафиксирован один случай применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

– Опорные пункты наших войск на Приазовье, вблизи Водяного, обстреляны из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов, вдруг враг, кроме пулеметов, применил в районе этого населенного пункта еще и гранатометы, – сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.

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У Песках и Опытном боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В ходе боевых действий ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не пострадал.

Ранее от пули снайпера в Донбассе погиб 20-летний боец ​​Андрей Бойко.

Фото: military_tv_ua