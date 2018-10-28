PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество / В Украине вводят мониторинг качества отопления/

В Украине вводят мониторинг качества отопления

Национальная комиссия, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, вводит мониторинг показателей качества теплоснабжения.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Такое решение позволит НКРЭ получать информацию о показателях качества теплоснабжения по трем направлениям:

  • непрерывность теплоснабжения
  • качество теплоносителя
  • коммерческое качество предоставления услуг

Кроме того, введение мониторинга должно позволить регулятору информировать потребителей и все заинтересованные стороны о показателях качества услуг по теплоснабжению и в перспективе учитывать показатели качества услуг при установлении тарифов лицензиатам в сфере теплоснабжения.

Читайте: Подорожание цен на газ: регулятор не согласился с предложением правительства

Напомним, кто и почему будет платить за отопление в Киеве в 3 раза меньше.

Фото: Pixabay

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка