Национальная комиссия, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, вводит мониторинг показателей качества теплоснабжения.
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
Такое решение позволит НКРЭ получать информацию о показателях качества теплоснабжения по трем направлениям:
- непрерывность теплоснабжения
- качество теплоносителя
- коммерческое качество предоставления услуг
Кроме того, введение мониторинга должно позволить регулятору информировать потребителей и все заинтересованные стороны о показателях качества услуг по теплоснабжению и в перспективе учитывать показатели качества услуг при установлении тарифов лицензиатам в сфере теплоснабжения.
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