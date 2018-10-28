Национальная комиссия, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, вводит мониторинг показателей качества теплоснабжения.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Такое решение позволит НКРЭ получать информацию о показателях качества теплоснабжения по трем направлениям:

непрерывность теплоснабжения

качество теплоносителя

коммерческое качество предоставления услуг

Кроме того, введение мониторинга должно позволить регулятору информировать потребителей и все заинтересованные стороны о показателях качества услуг по теплоснабжению и в перспективе учитывать показатели качества услуг при установлении тарифов лицензиатам в сфере теплоснабжения.

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