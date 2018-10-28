28 октября в Украине отмечают семьдесят четвертую годовщину изгнания нацистских оккупантов.

– Эта дата навсегда останется в памяти всего народа, ведь нет в Украине семьи, которая бы не потеряла родных во время нацистского нашествия и оккупации. Ценой невероятных усилий, ценой миллионов жизней нам удалось остановить агрессора – каждый клочок нашей земли обильно полит кровью наших защитников. Вечное уважение и память тем, кто отдал свои жизни за будущее грядущих поколений – свободное будущее Украины и всего европейского континента, – поздравил с годовщиной президент Украины Петр Порошенко.

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что нацистская оккупация Украины во время Второй мировой войны является одной из самых трагических страниц нашей истории.

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– Нацистское вторжение и оккупация кровавыми смерчами пронеслись нашей страной и унесли десятки миллионов жизней. Ценой неимоверных, нечеловеческих усилий украинцы смогли выжить в таких условиях и освободить свою землю от очередных “освободителей, – отметил глава правительства.

День изгнания нацистских оккупантов из Украины

Изгнание нацистских оккупантов с территории Украины началось в конце декабря 1942 года. Однако только после Курской битвы летом 1943 года началось необратимое изгнание нацистов с территории Украины.

Границы современной территории Украины очистили от врага силами 4-го Украинского фронта 28 октября 1944.

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