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Боевики стреляют из 120 и 82-мм минометов, ранен боец

За минувшие сутки боевики 19 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, трижды – из запрещенного вооружения. Один военнослужащий Объединенных сил был ранен.

28 октября ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была напряженной, однако вполне контролируемой.

Противник 19 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе 3 раза из запрещенного Минскими договоренностями вооружения, сообщает штаб ООС.

Враг обстреливал позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Авдеевка, Пески, Марьинка, Славное, Тарамчук, Березовое, Павлополь, Гнутово, Лебединское, Водяное и Широкино.

В районе населенного пункта Крымское (Луганское направление) противник применял 120-мм минометы.

Возле Луганского (Донецкое направление) и Гнутово (Мариупольское направление) враг применял 82-мм минометы.

За прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил был ранен.

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Чаще всего враг открывал огонь на Приазовье, чуть меньше обстрелов зафиксировано на Донецком направлении.

Для огневого воздействия оккупанты, в основном, использовали гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Подразделения Объединенных сил действовали адекватно ситуации.

По данным разведки, трое оккупантов были уничтожены, еще шестеро ранены.

К слову, Foreign Policy отредактировало интервью заместителя главы СММ ОБСЕ Александра Хуга об “отсутствии РФ” на Донбассе.

Фото: Минобороны

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