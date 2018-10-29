На этой неделе прогнозируется рост курса доллара. На межбанке американская валюта может торговаться на уровне 28,3-28,4 грн, на наличном рынке – около 28,2/28,4 грн.

– На этой неделе мы ожидаем роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться за неделю около 28,3-28,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,2/28,4 грн, – говорится в анализе форекс-компании Альпари, что в распоряжении Укринформа.

Так, на прошлой неделе курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,3-0,5%.

С прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 28,18 грн до 28,27 грн (+0,3%).

Напомним, Владимир Гройсман озвучил курс доллара на 2019 год.