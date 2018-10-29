PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы / Курс доллара в Украине продолжит расти - прогноз/

Курс доллара в Украине продолжит расти – прогноз

На этой неделе прогнозируется рост курса доллара. На межбанке американская валюта может торговаться на уровне 28,3-28,4 грн, на наличном рынке – около 28,2/28,4 грн.

– На этой неделе мы ожидаем роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться за неделю около 28,3-28,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,2/28,4 грн, – говорится в анализе форекс-компании Альпари, что в распоряжении Укринформа.

Так, на прошлой неделе курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,3-0,5%.

С прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 28,18 грн до 28,27 грн (+0,3%).

Читайте: Что с долларом в Украине: курс в обменниках и новый прогноз инфляции Украина пройдет выборы 2019 со стабильным курсом гривны - Аслунд Долг Украины в 75 млрд долларов: откуда взялся и как выплатить

Напомним, Владимир Гройсман озвучил курс доллара на 2019 год.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Гройсман озвучил курс доллара на 2019 год
Что с долларом в Украине: курс в обменниках и новый прогноз инфляции
Украина пройдет выборы 2019 со стабильным курсом гривны – Аслунд
Украина анонсировала роад-шоу еврооблигаций
Долар
Доллар в обменниках подорожал – курс сегодня
Коррупция в Украине: почему, сколько и как с ней бороться
Что ждет экономику Украины и кто сменит США в мировом лидерстве – интервью с Гжегожем Колодко
Девальвация усилится – прогноз курса гривны на следующие 12 месяцев
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка