Погода в Украине сегодня, 29 октября, будет солнечной, местами небольшой дождь.
Погода 29 октября в Украине будет без осадков. Только в Прикарпатье, Закарпатье, Черниговской и Сумской областях местами небольшой дождь, сообщает Укргидрометцентр.
Ночью и утром в западных и центральных областях местами туман. Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 7-12° тепла, днем 15-20°. В южной части и на Закарпатье местами 21-23°.
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В Киеве будет солнечно. Ветер южный, 5-10 м/с. Днем синоптики прогнозируют 16-18° тепла.
К слову, на днях в горах Крыма выпал первый снег, а на Ай-Петри зафиксировали 2 см снежного покрова.
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