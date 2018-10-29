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Прогноз погоды в Украине на сегодня, 29 октября (КАРТА)

Погода в Украине сегодня, 29 октября, будет солнечной, местами небольшой дождь.

Погода 29 октября в Украине будет без осадков. Только в Прикарпатье, Закарпатье, Черниговской и Сумской областях местами небольшой дождь, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью и утром в западных и центральных областях местами туман. Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 7-12° тепла, днем 15-20°. В южной части и на Закарпатье местами 21-23°.

Читайте: Заморозки и мокрый снег: прогноз погоды на ноябрь

В Киеве будет солнечно. Ветер южный, 5-10 м/с. Днем синоптики прогнозируют 16-18° тепла.

К слову, на днях в горах Крыма выпал первый снег, а на Ай-Петри зафиксировали 2 см снежного покрова.

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