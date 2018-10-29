Во Львове с сегодняшнего дня приостановили отопительный сезон для населения из-за потепления.

– Согласно нормативным документам, отопительный сезон для населения начинается тогда, когда в течение трех суток среднесуточная температура составляет +8 ° C. Зато, когда среднесуточная температура выше + 8° C, это является основанием для приостановления отопительного сезона. Согласно сегодняшним погодным условиям и учитывая прогноз синоптиков на эту неделю, а именно существенное повышение температуры до +18 °C, было принято решение приостановить подачу отопления в жилые дома, – сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

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Зато подачу отопления в больницы, поликлиники, садики не приостанавливают.

Напомним, во Львове 10 октября начался отопительный сезон для бюджетных учреждений, а с 22 октября – для населения и других потребителей.

Фото: dreamstime.