В Москве заявили, что присоединение Украины к НАТО создаст для России “колоссальную военную и экономическую проблему”.

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации говорят, что будут обороняться в случае присоединения Украины и Грузии к НАТО.

Об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин, передает УНИАН.

Он убежден, что России придется тратить ресурсы на то, чтобы “разместить на границе с Украиной оборонительные силы”.

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– Для нас это будет колоссальная военная и экономическая проблема. Нам придется выстроить оборонительный пояс вблизи нашей нынешней третьей столицы – Сочи, – сказал он.

Напомним, 3 сентября президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об изменениях в Конституцию относительно стремления Украины к интеграции в НАТО и Евросоюз.