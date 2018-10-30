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Станция метро Площадь Льва Толстого закрыта из-за минирования

Станция метро Площадь Льва Толстого закрыта из-за сообщений о минировании.

Станция метро не работает на вход и выход, закрыта и пересадочная станция.

Об этом сообщил Киевский метрополитен в Facebook.

– Станция Льва Толстого + пересадка закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка, – говорится в сообщении.

Читайте: Когда в Киеве включат отопление – Кличко назвал сроки

Напомним, что ранее мэр Киева Виталий Кличко озвучил новые сроки строительства метро на Троещину.

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