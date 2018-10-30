Семь членов экипажа задержанного в Украине российского судна Норд вернулись в Крым. Одновременно с ними Россию оставили семь украинских моряков судна ЯМК-0041.

Об обмене моряков сообщил пресс-секретарь уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой Алексей Зловедов, передает Интерфакс.

– Обмен состоялся, семь наших моряков на семь украинских, – сказал он.

По словам Зловедова, капитан судна, в отношении которого возбуждено уголовное дело, остается в Украине.

“Уполномоченная по правам человека” в оккупированном Крыму Людмила Лубина добавила, что обмен состоялся в пункте пропуска Армянск.

По ее словам, в обмене участвовали 8 украинских и семь российских моряков.

Читайте: Украина продаст на аукционе арестованное российское судно Норд

Пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян пока не готов комментировать ситуацию и посоветовал обратиться в офис украинского омбудсмена.

В пресс-службе Людмилы Денисовой сообщили, что пока не могут комментировать происходящее.

Напомним, 25 марта ГПСУ задержала российский сейнер Норд с десятью членами экипажа на борту.

Капитана судна обвиняют по ст. Нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны.

Позже капитану сообщили о подозрении в незаконном рыбном добывающем промысле.

Другим членам экипажа вменяют Незаконное пересечение границы. За это предусмотрен штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста.